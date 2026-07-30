Chad Powers kehrt im September für die zweite Staffel zu Disney + zurück

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Wenn Ihnen Glen Powers' skurrile Darstellung des maskierten College-Football-Quarterbacks Chad Powers bei der Premiere der ersten Staffel der Sport-Comedy-Serie im letzten Jahr gefallen hat, haben wir einige gute Nachrichten zu teilen.

Chad Powers wird bald ein Comeback feiern, da das Erscheinungsdatum der zweiten Staffel der Serie offiziell bekannt gegeben wurde. Die Premiere auf Disney+ erfolgt über die Hulu-Verbindung, und die nächste Episodenserie wird bereits am 3. September erscheinen.

Ja, gerade rechtzeitig, damit die NFL-Saison richtig beginnt, und kurz nachdem die College-Football-Saison in den USA begonnen hat, wird die Comedy-Serie ein Comeback feiern, wobei die untenstehenden First-Look-Bilder einen Vorgeschmack darauf geben, was auf sie zukommt.

Falls du Chad Powers noch nicht gesehen hast, schau dir unsere Rezension zur ersten Staffel für weitere Informationen an.