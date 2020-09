CG-Kurzfilm inszeniert hektische Verfolgungsjagd in Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons ist das nächste EA-Spiel in einer weit, weit entfernten Galaxie. Es soll am 2. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und wir konnten bereits reinschauen (mehr dazu in diesem Artikel). Der letzte Schritt in EAs Marketingplan ist das Befeuern der Trailer-Maschinerie und dafür holen sie sich Unterstützung bei Motive Studios, Lucasfilm und dem Produktionsstudio Industrial Light & Magic ein.

Ein CG-Kurzfilm mit dem Titel "Hunted" zeigt uns die Kluft zwischen der Republik und dem Reich des Imperators auf. Diese in sich geschlossene Geschichte folgt dem Piloten Gray, der für das Imperium eintritt. In einer Werft auf Var-Shaa kommt es zur Begegnung mit einem feindlichen Piloten, woraufhin eine hartnäckige Verfolgungsjagd entsteht.