CES 2025: 8 skurrile und seltsame Ankündigungen, die Sie nicht verpassen sollten

Wenn Sie verrückte und seltsame Erfindungen und Innovationen lieben, von denen viele nie das Licht der Welt erblicken werden, ist die CES der richtige Ort und die Convention, der Sie folgen sollten. Die Consumer Electronics Show, wie sie in voller Länge bekannt ist, fand letzte Woche statt und mit ihr bekamen wir Einblicke in tonnenweise vielversprechende neue technologische Entwicklungen, von denen viele bald alltäglich sein werden und viele, die wahrscheinlich zu eigenartig und zu nischenhaft für den Verbrauchermarkt sein werden. Es sind die besonderen seltsamen Dinge, auf die wir uns heute konzentrieren, also hier sind ohne weiteres acht skurrile Ankündigungen von der CES 2025, die ihr nicht verpassen solltet.

Sony Smellivision

Eine der ungewöhnlichsten Kreationen in diesem Jahr kam von Sony, die das Future Immersive Entertainment Concept (FIEC) vorstellten. Dabei handelt es sich um eine Idee, die mehrere sensorische Eingaben kombiniert, um die bisher immersivste Form der Content-Interaktion zu schaffen. Für alle, die keinen Tech-Jargon sprechen, besteht die Idee im Wesentlichen darin, dass es kristallklare Displays, satten Klang, Haptik, Atmosphäre und sogar Düfte vereint, damit sich Ihre Unterhaltung schockierend echt anfühlt. Dies wurde mit einer Ausstellung zum Thema The Last of Us gezeigt, die es den Besuchern ermöglichte, die postapokalyptische Welt von Naughty Dog auf eine Weise wie nie zuvor zu erleben.

Homöost-Arsch-ist

Razer hatte ein paar seltsame Innovationen, die er mit der Welt teilen wollte, aber die vielleicht ungewöhnlichste war Project Arielle, ein Gaming-Stuhl, der die Fähigkeit hat, den Hintern sowohl zu heizen als auch zu kühlen, während man darauf sitzt. Ja, es ist ein Gaming-Sitz/Bürostuhl, der je nach Situation sowohl heizen als auch kühlen kann, alles dank seines Mesh- und flügellosen Lüfterdesigns, das in den Razer Fujin Pro Stuhl integriert ist. Es spielt keine Rolle, ob es sich um den kühlen Winter oder den heißen Sommer handelt, dieser Stuhl hält Ihnen den Rücken frei... Oder vielleicht passender, dein Arsch.

Feline Fontäne Flow

Es gibt ein paar aufregende Haustier-Gadgets, die auf der diesjährigen Messe angekommen sind, von denen wir gleich auf eine zweite eingehen werden. Dieser ist jedoch als Petcube-Brunnen bekannt und eine raffinierte Möglichkeit, die Gesundheit Ihrer Katze in den Vordergrund zu stellen, indem Sie die Qualität des Wassers verbessern, das sie zu Hause trinken. Es handelt sich um einen Miniaturbrunnen, der nicht nur Wasser spart, indem er nur aktiviert wird, wenn sich Ihre Katze nähert, sondern auch die UV-Technologie verwendet, um das enthaltene Wasser der Woche häufig zu überprüfen, um Bakterien, Parasiten, Krankheitserreger und andere schädliche Zusätze zu entfernen, die die Gesundheit Ihrer Katze beeinträchtigen könnten.

Mirumi Maskottchen

Yukai Engineering wird gleich wieder auf dieser Liste auftauchen, mit der zweiten bizarren Erfindung, die sie 2025 auf die CES gebracht haben. Zu Beginn ist es jedoch an der Zeit, Ihre Aufmerksamkeit auf Mirumi zu richten, einen kleinen Roboter, der an Ihrer Tasche befestigt wird und dann Fremde im Vorbeigehen anschaut und ihnen Blicke zuwirft. Der pelzige Bot wurde entwickelt, um das Gefühl der Begegnung mit einem menschlichen Baby nachzuahmen und ein kleines bisschen Freude und Glück in Ihr Leben zu bringen, während Sie Ihren Geschäften nachgehen. Unnötig zu erwähnen, dass dies definitiv eine denkwürdige Idee ist.

Für Aero-istocats

Sie haben sich also das Petcube Fountain geholt und brauchen jetzt eine Möglichkeit, die Gesundheit Ihrer Katze zu überwachen und gleichzeitig die Luft zu reinigen? Okay, erstmal eine seltsame Anforderung... aber zum Glück (irgendwie) hat LG Sie abgedeckt. Der AeroCatTower ist ein Katzensitz oder eine Sitzstange, die in der Lage ist, mithilfe intelligenter Technologie den Schlafrhythmus und das Gewicht Ihrer Katze zu verfolgen, während er gleichzeitig als beheizte Plattform zum Ausruhen und als Luftreiniger dient, um unangenehme Sporen und Partikel aufzusaugen, die auf ihrem Fell getragen werden. Ziemlich ordentliche und wenn auch eigenartige Art, Ihr Haus sauber, ordentlich und katzenfreundlich zu halten.

Die Staubsauger von Roborock sind der Konkurrenz überlegen

Ich habe Staubsaugerroboter immer sowohl als eine der größten technologischen Innovationen aller Zeiten als auch als eine der frustrierendsten nutzlosesten angesehen. Die Idee, dass ein kleiner Bot herumläuft und Chaos aufsaugt und Ihr Haus sauber hält, während Sie Ihre Zeit mit anderen Aufgaben verbringen, ist brillant, aber das Hauptproblem ist, dass diese Bots berüchtigt dafür sind, stecken zu bleiben, wenn sie mit kleineren Gelände-, Höhen- oder Hindernisherausforderungen konfrontiert werden. Roborock hat eine Lösung gefunden, indem es einfach einen funktionierenden KI-gestützten Arm an eines seiner Geräte anbringt, so dass das Gerät alle Objekte auf seinem Weg physisch aufnehmen und bewegen und sogar an einen bestimmten Ort zurückbringen kann, an dem Sie sie problemlos einsammeln können. Könnte dies die Lösung für lange verlorene Socken sein? Vielleicht...

Gesengte Zungen seien weg!

Die zweite Erfindung von Yukai Engineering ist eine ebenso seltsame Idee. Dieses kleine Gerät, das als Nékojita FuFu bekannt ist, soll denjenigen helfen, die mit Neko-Jita zu tun haben, dem japanischen Ausdruck, der verwendet wird, um eine Unverträglichkeit gegenüber heißem Essen zu beschreiben. Dazu wird es an Ihrem Teller oder Becher befestigt und dann auf Ihr heißes Essen oder Getränk geblasen, um es abzukühlen und für den Verzehr vorzubereiten. Die Idee ist überraschend gut, aber das Aussehen und das seltsame kleine anonyme, bärenähnliche Aussehen machen es zu einem festen Anwärter auf eine der seltsamsten Innovationen der CES in diesem Jahr.

Die goldene Gans des Gärtners

Gartenarbeit und Landwirtschaft sind eine der ältesten Fertigkeiten der Menschheit, aber in den letzten Jahren, als intelligente Technologien immer häufiger eingesetzt werden, haben wir gesehen, wie intelligente Gartenoptionen ihr Debüt feierten und die Welt schockierten. Ein solches Beispiel ist der Plantaform Smart Indoor Garden, der im Wesentlichen eine Kapsel ist, in der Sie Kräuter und Pflanzen anbauen können, ohne Sonnenlicht, Platz im Freien oder sogar unordentliche Erde zu benötigen. Es ersetzt all dies durch Fogponics, eine hocheffiziente Methode, um Wasser und Nährstoffe von Pflanzen aufzunehmen, eine Methode, die auch behauptet, die Wachstumsrate der Pflanzen zu verbessern. Wenn Sie keinen Garten haben und sich nicht um einen Schrebergarten kümmern möchten, ist diese Alternative definitiv eine gute Option.