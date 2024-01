CES 2024: Unsere 8 liebsten seltsamen und wunderbaren Ankündigungen

HQ

Die CES 2024 neigt sich dem Ende zu, und obwohl wir in den letzten Wochen viel gesehen haben, und ich meine eine Menge 000 Tech-Nachrichten, haben wir es geschafft, unsere Top-Picks zusammenzustellen, die uns aufgefallen sind, und wir werden auch Ihnen erklären, warum sie Ihnen auffallen sollten.



Transparenter Fernseher von LG

Den Anfang unserer Liste macht vielleicht das verwirrendste Gerät, das dieses Jahr auf der CES vorgestellt wurde, da es der einzige Fernseher zu sein scheint, der ausgeschaltet werden möchte. Wir sagen das, weil der LG SIGNATURE OLED T dann am beeindruckendsten aussieht, da man durch das Ganze hindurchsehen kann, um zu sehen, was sich auf der anderen Seite befindet. Die Technologie und Wissenschaft, die in die Entwicklung dieses Dings eingeflossen sind, ist zweifellos beeindruckend, aber wir sind uns nicht sicher, für wen es gedacht ist.

Bei einem geschätzten Preis von Zehntausenden von Pfund, wenn nicht mehr, wird der transparente Fernseher in absehbarer Zeit nicht im Haus Ihres Freundes stehen, aber manchmal lohnt es sich, Grenzen zu überschreiten, nur um seiner selbst willen. In einer perfekten Welt würden Unternehmen noch mehr seltsame Dinge wie diese tun, und sei es nur, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Es ist auch erwähnenswert, dass dies der erste kabellose Fernseher ist.

RTX 40-GPUs werden super

Wie erwartet, hat Nvidia die Upgrades für seine RTX-40-Kartenserie vorgestellt. Die 4080, 4070 Ti und 4070 erhalten alle neue, leistungsstarke Versionen, und es hat nicht lange gedauert, bis bekannte Hersteller wie ASUS und Gigabyte ihre Versionen der Karten vorgestellt haben.

So wie es aussieht, bekommen wir einen schönen Leistungssprung für eine ähnliche Preisklasse für jede der Karten, die eine Super-Version erhalten. Ob dies für die Computerhersteller ausreichen wird, um ihre Einstellung gegenüber Nvidia zu ändern, ist nicht bekannt, aber als Marktführer in Sachen Grafikkarten können wir nicht sehen, dass es lange leiden wird.

Samsung hält den Ball am Laufen

Im Jahr 2020 erhielten wir einen ersten Blick auf Ballie, Samsungs Roboter, der halb Hausassistent, halb Haustier, halb Fußball sein soll. Wahrscheinlich ist es jedoch eine Verschwendung der Technik, die in Ballie steckt, ihn schreiend in den hinteren Teil des Netzes zu schicken, denn vier Jahre später hat Samsung gezeigt, wie sehr sich der kleine Bot verbessert hat.

Jetzt ist es mit einem Projektor ausgestattet, der so ziemlich jede Oberfläche in eine Leinwand verwandeln kann. Er ist auch ein viel intelligenterer Heimassistent, der in der Lage ist, Lichter und Futterautomaten zu steuern, wenn sie auch über die erforderliche Technik verfügen. Ballie scheint sich zu einem guten Gefährten zu entwickeln, auch wenn es wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, bis wir ihn in die Finger bekommen.

HQ

MSI fördert Betrug

Okay, diese Überschrift ist wahrscheinlich ein bisschen stark, aber es scheint, dass MSI beschlossen hat, uns ein Zubehör zu geben, das unseren Spielen einen extremen Vorteil verschaffen wird. Der MPG 321URX QD-OLED ist - wie die meisten Monitore - eine Mischung aus Buchstaben und Zahlen, die Ihnen nur sehr wenig darüber sagt, was Sie von dem Zubehör erwarten können, das Sie kaufen.

KI ist hier der Schlüsselbegriff, etwas, das wir auf der CES 2024 oft gesehen haben, da sie es dem Monitor ermöglicht, von unseren Spielgewohnheiten zu lernen, und er kann unter anderem auch Feinde auf einer Minikarte scannen, einem Spieler sagen, woher sie kommen und wie stark sie sind. Manche werden das als Map-Hacking bezeichnen, aber vielleicht ist das einfach die Zukunft des Spielens.

Ein Motorrad, das sehen kann

Motorräder sind bei weitem eine der gefährlichsten Möglichkeiten, zwischen Zielen zu reisen, aber Verge Motorcycles versucht, das zu lösen. Das kommende TS Ultra-Fahrrad wird mit einer Reihe von Sensoren und Kameras ausgestattet sein, die mit maschinellem Lernen und KI harmonieren, um dem Fahrrad einen effektiven "Sehsinn" zu verleihen.

Warum sollten Sie das wollen? Ziel der Funktion ist es, dem Fahrer Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen, die das Motorradfahren intelligenter und sicherer machen. Oh, und als ob diese Funktion und das Fahrradfahren nicht schon cool genug wären, hat das TS Ultra ein felgenloses Hinterrad, das Tron-Fans zweifellos von einem Ohr zum anderen grinsen lässt.

Der Claaaaaw

MSI steigt endlich in den neuesten Trend im Bereich der Gaming-Hardware ein: tragbares PC-Gaming. Dies geschieht mit einem Gerät namens Claw, einer von Meteor Lake betriebenen Handheld-Plattform, die die firmeneigene Cooler Boost-Technologie verwendet, um sie beim Rendern und Bedienen der neuesten Titel eisig frisch zu halten.

Das System verfügt über ein Touchscreen-Full-HD-Display, das mit 120 Hz arbeitet, sieben Zoll groß ist und die Möglichkeit bietet, sowohl PC- als auch Android-Titel abzuspielen. Der Haupthaken scheint zu sein, dass der 53-Wh-Akku unter maximaler Belastung nur zwei Stunden durchhält, aber ansonsten scheint er ein starker Konkurrent im Bereich der tragbaren PC-Spiele zu sein.

Musikalischer Mercedes

Bist du schon einmal mit dem Auto unterwegs gewesen und hast dir überlegt, wie du deine Zeit auf offener Straße nutzen könntest, um auch die nächste große Powerballade zu dirigieren? Dann hat die Zusammenarbeit von Mercedes-Benz mit Will.i.am zweifellos Ihr Interesse geweckt. Der Automobil-Titan hat sich mit dem ehemaligen Black Eyed Peas-Star zusammengetan, um das MBUX Sound Drive-System in eine Vielzahl von Mercedes-Benz und Mercedes-AMG Fahrzeugen zu bringen.

Die Idee des Systems besteht darin, dass es Software und Sensoren verwendet, um die Signale im Auto im Auge zu behalten, um musikalische Ausdrucksformen zu erzeugen, die sowohl dazu verwendet werden können, den Fahrer und die Passagiere zu beeinflussen und zu beeinflussen, als auch um musikalische Elemente zu schaffen, die zu tatsächlichen Kompositionen zusammengeführt werden können. Es scheint alles sehr nischig zu sein, aber es ist trotzdem faszinierend.

Mercedes-Benz

Barrierefreie Luftfahrt?

Während wir uns immer mehr einer kohlenstoffneutralen, fossilen Welt ohne fossile Brennstoffe nähern, werden viele Finger auf den Luftfahrtsektor zeigen. Hyundai will dem einen Schritt voraus sein, indem es an einem neuen Lufttransportsystem arbeitet, das elektrisch angetrieben wird und Reiselösungen für kürzere Strecken zwischen 25 und 40 Meilen bietet.

Bei dem Projekt handelt es sich um den S-A VTOL, und nach der Enthüllung der ersten Iteration auf der CES im Jahr 2020 wurde in diesem Jahr der S-A2 vorgestellt. Während Hyundai noch eine ganze Reihe von Sicherheits- und Passagierzertifizierungen durchlaufen muss und wenn man bedenkt, dass nicht erwähnt wird, wie zugänglich dieser Lufttransport für die Massen sein wird, gibt es vor dem geplanten Debüt des Projekts im Jahr 2028 noch viele Fragen zu beantworten. Aber wenn man bedenkt, dass es einen Piloten und vier Passagiere beherbergen soll und während des Fluges sogar so leise wie eine Spülmaschine ist, ist es trotzdem eine aufregende Prämisse.

Mercedes-Benz

Das ist unsere Liste, aber wir würden gerne wissen, was dir bei der Veranstaltung am besten gefallen hat. Lass es uns in den Kommentaren wissen und schau dir den Rest unserer CES-Berichterstattung im gesamten Netzwerk an.