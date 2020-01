CES 2020: Zusammenfassung der LG-Pressekonferenz

LG ist eines der vielen Technikunternehmen, die in diesem Jahr wieder auf der Consumer Electronics Show (CES) vertreten sind. Wir sind dort ebenfalls mit unserem Kamerateam zu finden, deshalb waren wir auf der Pressekonferenz von LG und haben uns ihre Pläne für die Zukunft angehört. Etwas namens "ThinQ" stand im Mittelpunkt der Präsentation, das ist ein netter Name für eine Reihe von Produkten des Herstellers, die mithilfe einer KI eine "proaktive Kundenbetreuung" schaffen sollen - verschiedene KI-Technologien werden in LG-Geräte implementiert, um den Verbrauchern bei ihrem Bedürfnissen zu unterstützen. Dóri erzählt euch im folgenden Video mehr darüber, wir werden die CES noch die ganze Woche lang begleiten und über die verschiedenen Unternehmen und ihre Produkte berichten.

