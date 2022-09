Certain Affinity hat über zwei Jahre an ihrem streng geheimen Halo Infinite-Projekt gearbeitet

HQ

Ende letzten Frühlings wurde bekannt , dass Certain Affinity, ein von Bungie-Veteranen gegründetes Studio, an einem Projekt für das neueste Abenteuer von Master Chief arbeitete, das "Halo Infinite auf neue und aufregende Weise weiterentwickeln würde". Es wurde sowohl gemunkelt als auch von Insidern berichtet, dass dies eine Art Battle-Royale-Modus für das Spiel ist, aber das muss noch bestätigt werden.

Eine Sache, die wir jedoch wissen, ist, dass es etwas wirklich Massives zu sein scheint. Im Gespräch mit Venture Beat verrät der Gründer und CEO von Certain Affinity, Max Hoberman (zuvor Bungie-Multiplayer und Online-Lead), dass sie bereits seit zwei Jahren an dieser streng geheimen Ergänzung arbeiten und fast 100 Mitarbeiter beschäftigen:

"Das Größte, was wir tun, ist im Moment öffentlich, seit mehr als zwei Jahren arbeiten wir an Halo Infinite und machen etwas, das sehr präskriptiv ist, was wir sagen können. Aber wir machen etwas Unangekündigtes, und wir leiten die Entwicklung dieser unangekündigten Sache, von der Konzeption bis zum Design. Es ist etwas Großes und Neues für das Franchise. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Das ist unser derzeit größtes Einzelprojekt von unseren drei Projekten. Wir haben fast 100 Entwickler, die daran arbeiten."

Wenn es tatsächlich mit Battle Royale zusammenhängt, würde diese Art von Ressourcen wahrscheinlich ausreichen, um einige der größten Kandidaten des Subgenres wie Apex Legends, Call of Duty: Warzone und PUBG: Battlegrounds zu einem vollwertigen Herausforderer zu machen.