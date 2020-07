CEO von Epic bestreitet, Sonys PS5 aufgrund hoher Investitionen zu bewerben

Sony arbeitet mit Epic Games an der Entwicklung der Grafik-Engine Unreal Engine 5 und stellt dadurch sicher, dass die Technologie für ihre nächste Konsolengeneration optimiert ist. CEO Tim Sweeney hat sich bisher nicht mit Anerkennung für das Gerät zurückgehalten und das einzigartige SSD-Festplatten-Design der Playstation 5 über alle Maßen gelobt.

Doch dann wurde bekannt, dass Sony im letzten Quartal 250 Millionen US-Dollar in Epic Games investiert hat, um sich einen (geringen) Aktienanteil an der Firma zu sichern und in Verhandlungen mitreden zu dürfen. Aufgrund dieser Investition werden die positiven Worte des Geschäftsführers jetzt natürlich in einem anderen Licht betrachtet.

Sweeney lässt sich den Vorwurf der Schleichwerbung nicht gefallen und kommentiert in einer Reihe von Nachrichten auf Twitter, dass seine Begeisterung für die PS5-Hardware rein gar nichts mit der Investition zu tun habe: "Es gibt keinen geheimen Deal. 100 Prozent der Dinge, an denen wir in den letzten Monaten mit Sony gearbeitet haben, werden öffentlich gemacht."