CEO von Dlala Studios über die Zusammenarbeit mit Disney bei Illusion Island: "Ich glaube nicht, dass ich das Wort 'Nein' gehört habe"

Ende dieses Monats wird der Entwickler Dlala Studios seinen Disney 2D-Metroidvania-Plattformer Disney Illusion Island auf den Markt bringen. Dieses entzückende Spiel bringt vier der berühmtesten Disney-Charaktere Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und Goofy in einem Abenteuer zusammen, in dem sie die Aufgabe haben, die Welt vor einer Katastrophe zu retten.

Um zu sehen, wie es war, ein Spiel zu entwickeln, das auf diesen ikonischen Charakteren basiert, hatte ich die Gelegenheit, mit dem Creative Director und CEO von Dlala, AJ Grand-Scrutton, zu sprechen, wo ich speziell gefragt habe, wie es ist, mit Disney zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten.

"Es war absolut fantastisch. Und ich würde gerne so tun, als wäre das ein Marketing-Schilling, aber nein, es ist wahr", sagte mir Grand-Scrutton. "Es war diese wunderbare, fürsorgliche, kollaborative Beziehung, denn von Anfang an wollten wir ein Spiel machen, das nur Dlala und Disney zusammen machen können. Und so sind sowohl der Dlala-Teil als auch der Disney-Teil dort so wichtig. Und Disney hat uns wirklich geholfen, den Ton und die Stimmen dieser Charaktere herauszufinden, denn das sind ikonische Charaktere. Sie sind vier der berühmtesten Zeichentrickfiguren, die jemals geschaffen wurden. Also eng mit ihnen zusammenarbeiten und den Tonfall herausfinden. Und wenn wir an den neuen Designs für die Charaktere arbeiten, müssen wir verstehen, warum sie so aussehen, wie sie es bereits tun. ja. Und es war einfach wunderbar. Sie haben uns wirklich dabei unterstützt, die Vision des Spiels zu verwirklichen, die wir wollten.

"Das Seltsamste ist, ich glaube nicht, dass ich das Wort Nein gehört habe. Zumindest noch nicht. Also, ja, nein, es war einfach eine wunderbare Zusammenarbeit."

Grand-Scrutton ging dann detailliert auf die Arbeit mit den authentischen Original-Synchronsprechern für die Charaktere ein.

"Als sie mir sagten, dass wir die vollständig vertonten Zwischensequenzen machen könnten, war ich überglücklich. Als sie mir sagten, dass wir die authentischen Synchronsprecher einsetzen würden", sagte er.

"Ich hatte einfach diese surrealen Momente, in denen ich in eine Aufnahmesession hineinzoomte und es Bill Farmer war, der Goofy machte, und Bill war Goofy seit Mitte der 80er Jahre. Das ist also mein Goofy. Das ist der Goofy-Film Goofy. Das ist der Goofy, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich durfte meinem Goofy dabei zusehen, wie er ein Drehbuch las, das ich geschrieben hatte. Und du sitzt da und denkst, das ist mein Job. Als hätte mir jemand Geld dafür bezahlt. Als würde ich Geld bezahlen, um es selbst zu tun."

Sie können sich unten unser vollständiges Interview mit Grand-Scrutton ansehen, in dem wir darüber sprechen, Disney Illusion Island zu einem Spiel für Fans jeden Alters zu machen, zusätzlich zu den Herausforderungen, völlig neue Disney-Welten zu schaffen.