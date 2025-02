CEO von CI Games: Westliche Entwickler sollten von chinesischen Studios lernen, wie man weibliche Charaktere erschafft

HQ

Das Charakterdesign ist seit einigen Monaten ein heißes Thema, eine Diskussion, die mit der Ankündigung von Intergalactic von Naughty Dog noch einmal an Fahrt gewann. Jetzt hat sich der CEO von CI Games in das Gespräch eingeschaltet und argumentiert, dass westliche Entwickler von chinesischen Studios lernen sollten, wenn es um die Erstellung von Charakteren geht. Marek Tyminski hebt insbesondere die sehr beliebten Tides of Annihilation hervor, erwähnt aber auch Lost Soul Aside und Phantom Blade als weitere markante Beispiele.

In einem Beitrag auf X schrieb er:

"Diese chinesischen Entwickler sollten in Erwägung ziehen, sich im Westen darüber zu beraten, wie sie weibliche Charaktere erstellen können, die tatsächlich auffallen."

In der Zwischenzeit sehen sich westliche Entwickler mit weit verbreiteter Kritik für Charaktere wie Kay Vess im Flop Star Wars Outlaws sowie den bereits erwähnten Intergalactic the Heretic Prophet konfrontiert, der weiterhin in Online-Gegenreaktionen ertrinkt – insbesondere aufgrund seines Charakterdesigns.

Hat der CEO von CI Games Recht? Sollten sich westliche Entwickler beim Charakterdesign von ihren chinesischen Kollegen inspirieren lassen?