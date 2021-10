Century: Age of Ashes um drei weitere Wochen verschoben

Die Entwickler Playwing haben uns heute bestätigt, dass ihr Drachen-Spiel Century: Age of Ashes nicht mehr Mitte November erscheint, sondern erst am 2. Dezember. Von der...

Entwickler Playwing konnte auf der gestrigen Gamescom-Eröffnungsgala das Erscheinungsdatum von Century: Age of Ashes bestätigen. Am 18. November wird das...

Das Team von Playwing hat sich Ende der Woche bei uns gemeldet, um die Verschiebung von Century: Age of Ashes zu bestätigen. Die Entwickler wollen im angemessenen Rahmen...

Beta-Phase vom Drachenspaß Century: Age of Ashes wird ausgeweitet

am 9. März 2021 um 20:18 NEWS. Von Stefan Briesenick

Die französischen Entwickler von Playwing arbeiten an einem Free-to-Play-Actionspiel, in dem ihr euch als Drachenreiter beweisen könnt. Century: Age of Ashes hat ein...