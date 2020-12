Century: Age of Ashes ab Februar 2021 im Early Access

Von den Neuankündigungen der Game Awards hat besonders Century: Age of Ashes unser Interesse geweckt. Auf dem Rücken eines feuerspuckenden Drachen liefern wir uns in diesem Free-to-Play-Spiel Luftkämpfe mit anderen Spielerinnen und Spielern. Century: Age of Ashes soll im Februar 2021 in den Early Access gehen, auf Steam könnt Ihr euch bereits für eine Beta-Phase registrieren, die einen Monat früher beginnt. Bislang wurde Century: Age of Ashes ausschließlich für den PC angekündigt.

Verpasst nicht den Trailer: