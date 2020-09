Celtic und Glasgow Rangers kicken in eFootball PES 2021

Konami hat diese Woche die Erneuerung der Partnerschaft mit den Glasgow Rangers bestätigt und anschließend auch den Fußballclub Celtic Glasgow in eFootball PES 2021 aufgenommen. Die beiden größten schottischen Fußballvereine werden dem Spiel ihre jeweiligen Stadien, die frisch gewaschenen Sportsachen und natürlich alle Spieler aus den zwei Vereinen in digitaler Form zur Verfügung stellen. Das neue eFootball PES 2021 wird am 15. September für PC, PS4 und Xbox One als Standalone-DLC erscheinen, es ist eine Erweiterung von eFootball PES 2020.

You're watching Werben