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Celta de Vigo hat offiziell bekannt gegeben, dass die Vereinslegende Iago Aspas, der 38-jährige Spieler mit den meisten absolvierten Spielen für den galicischen Klub (über 500) und erzielten Toren (über 200), seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat. Es handelt sich jedoch um einen sehr ungewöhnlichen Vertrag, da Aspas nur noch ein weiteres Jahr für den Verein spielen wird: Am Ende der Saison 2026/27 wird er seine Fußballkarriere beenden, aber weiterhin vom Team übernommen, in einer nicht näher genannten Rolle innerhalb der Vereinsstruktur.

"Der Junge aus Moaña, der davon träumte, mit Celta in der A-Nationalmannschaft ein schönes Tor zu erzielen, wurde schließlich zur Seele einer ganzen Fangemeinde", teilte der Verein in einer offiziellen Stellungnahme mit. "Der heimische Spieler, der das Unmögliche zur Routine machte, derjenige, der nie aufgehört hat zu glauben und derjenige, der eine ganze Generation stolz aufwachsen ließ, ein Celta-Fan zu sein."

"Es ist nicht so, dass Iago Aspas der beste Spieler in der Geschichte von Celta ist. Es ist, dass Iago Aspas Celta ist. Ein Spieler, der eine Ära markierte, der eine Identität aufgebaut hat."

Iago Aspas hatte einen kurzen Aufenthalt in Liverpool, ist aber in Vigo eine Legende

Nachdem er in Jugend- und B-Mannschaften gespielt hatte, gab Aspas 2008 sein Debüt für seinen Heimatverein und unterschrieb 2013 bei Liverpool, hatte jedoch Schwierigkeiten, sich anzupassen, und spielte sporadisch als Einwechselspieler für Coutinho, Sterling oder Luis Suárez in einer Saison, in der der Stürmer im FA Cup nur ein offizielles Tor erzielte und das Team den zweiten Platz in der Premier League belegte.

Liverpool lieh ihn in der folgenden Saison an Sevilla aus, wo er die UEFA Europa League gewann. Liverpool verkaufte ihn im Juni 2015 an Sevilla und anschließend an Celta zurück, wo er seitdem bleibt und häufig die Auszeichnung als bester spanischer Torschütze in der LaLiga gewann. Jetzt steht Celta auf Platz sechs in der LaLiga und ist im letzten Spieltag nur einen Punkt entfernt, um sich in der nächsten Saison die aufeinanderfolgende Qualifikation für die Europa League zu sichern.