Celeste-Entwickler Matt Thorson verrät, warum sich sein Spiel so angenehm spielt

Celeste ist eines der besten Indie-Spiele unserer Generation. Es ist herausfordernd, aber trotzdem angenehm zu spielen und ihr könnt den Schwierigkeitsgrad an euer Fähigkeiten anpassen. Jetzt hat der Game Director Matt Thorson auf Twitter ein paar Tricks über das Spiel enthüllt, die die großartigen Steuerungselemente, die es bietet, ge­naus­tens erklären. Es stellt sich heraus, dass Matt Makes Games Inc. grundsätzlich alle Kniffe aus dem Lehrbuch angewendet hat, um so viel Kontrolle wie möglich in die Hände der Spieler zu legen und gleichzeitig Frustration zu vermeiden. Das Spiel verzeiht deshalb auch einige ungenaue Eingaben, weshalb sich auch die schwierigen Level von Celeste nicht unfair anfühlen. Wer sich ein bisschen für die Entwicklung von kleinen Spielen interessiert, der kann sich bei Gelegenheit ruhig mal durch den Thread klicken und ein paar Dinge entdecken, an die ihr beim Spielen wahrscheinlich noch nicht gedacht haben werdet.