Celeste kehrt zusammen mit anderen Edelsteinen zum Game Pass zurück

Einige großartige Spiele wurden heute zu PlayStation Plus hinzugefügt, daher hat Microsoft beschlossen, darauf zu reagieren.

Das amerikanische Unternehmen hat die Spiele bekannt gegeben, die in den nächsten zwei Wochen in den Game Pass aufgenommen werden, und die Aufstellung ist ziemlich gut. Es ist besonders erwähnenswert, dass ein beliebter Plattformer aus dem Jahr 2018 in den Dienst zurückkehrt, wenn wir in den August springen. Hier ist die gesamte Liste:





Maquette für PC und Konsolen am 19. Juli



Figment 2: Creed Valley für Cloud, PC und Konsolen am 20. Juli



The Wandering Village für Cloud, PC und Konsolen am 20. Juli



Serious Sam: Siberian Mayhem für Cloud, PC und Xbox Series am 25. Juli



Venba für PC und Konsolen am 31. Juli



Celeste für Cloud, PC und Konsolen am 1. August



Es gibt jedoch auch einige enttäuschende Neuigkeiten, da einige coole Spiele den Game Pass am 31. Juli verlassen werden: