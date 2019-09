Celeste: Kapitel 9 fordert euch nächste Woche heraus

Der Celeste-Entwickler Matt Thorson hat bislang unter dem Namen Matt Makes Games Inc. gearbeitet, doch auf seiner neuen Website stellte er das Unternehmen Extremely OK Games vor, unter dem er fortan arbeiten wird. Der Erfolg von Celeste hat dem Entwickler genügend Kapital zur Verfügung gestellt, damit er sich mit einem engagierten Team um weitere Projekte kümmern kann. Eines sei bereits beim Studio in Arbeit, doch konkrete Details gab es dazu nicht. Thorson schrieb nur, dass es sich in einer "experimentellen Probierphase" befinde.

Um Matt Makes Games Inc. abzuschließen, wird am 9. September Kapitel 9: Farewell für alle Besitzer von Celeste verfügbar werden. Der Inhalt führt 100 neue Level, über 40 Minuten an Musik von Lena Raine, frische Mechaniken und ein paar bekannte Gesichter ein.

"Es war für uns besonders schwierig, den richtigen Weg zu finden, um die Charaktere und die Welt von Celeste zu einem Ende zu führen, aber wir sind sehr gespannt, was aus diesem Kapitel geworden ist."