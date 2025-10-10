Cecil Steadman als Invincible VS Kämpfer bestätigt

HQ

Entwickler Quarter Up hat es überhaupt nicht eilig, die vollständige Besetzung der Charaktere anzukündigen, die bei der Veröffentlichung von Invincible VS verfügbar sein werden, wenn es 2026 erscheint. Bisher wissen wir, dass Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Battle Beast, Rex Splode, Thula und Bulletproof spielbare Optionen sein werden, und jetzt wurde eine weitere bestätigt.

Wenn ihr gehofft habt, dass es Thragg, Allen the Alien, The Immortal oder ein anderer Schwergewichtler sein würde, müsst ihr euch noch etwas gedulden, denn Cecil Steadman wurde bestätigt. Ja, der menschliche Geheimdienstagent wird ein spielbarer Charakter sein, und was seine Überlebenschancen in Kämpfen gegen Wesen angeht, die praktisch Götter unter den Menschen sind, verspricht sein Fähigkeiten-Set Folgendes.

"Cecil tritt in den Kampf in Invincible VS mit Spezialwaffen ein, darunter Plasmapistolen, Projektilwerfer und Granaten, um Gegner auf Distanz zu halten. Sein Fernkampf-Gameplay ist gepaart mit taktischen Kämpfen, die es ihm ermöglichen, Katz und Maus mit Feinden zu spielen. Willst du mehr? Cecil kann auch einen unbegrenzten Vorrat an Reanimen zur Unterstützung beschwören. Mit Zugang zum Hammer - einem massiven Orbitallaser - ist er eine verheerende Kraft auf dem Schlachtfeld."

Trotz seines matschigen, fleischigen Körpers ist Cecil vollgepackt mit gefährlichen Waffen, die er in der Action einsetzen kann.

HQ

Zusätzlich zur Ankündigung von Cecil sprach Quarter Up auch ein wenig über den Story-Modus für das Spiel und wie dieser aussehen wird und was er bieten wird. In einer Pressemitteilung, in der erwähnt wird, dass es sich um eine "besondere, eigenständige Erzählung handelt, die im Invincible-Universum spielt", wird uns Folgendes mitgeteilt:

"Der Modus, der von Helen Leigh, der Co-Executive Producerin und Autorin der TV-Serie, und Mike Rogers, dem Narrative Director vonInvincible VS, in Zusammenarbeit mit Kirkman geschrieben wurde, bietet über 25 Minuten maßgeschneiderte Animationen. Es spielt sich wie eine spezielle erweiterte Episode der Serie, in der alle bisher angekündigten spielbaren Charaktere zu sehen sind - und kündigt die Ankunft eines brandneuen Charakters an, der noch nirgendwo im Invincible-Universum aufgetaucht ist. Cecil spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte, aber wie genau... Naja, das bleibt abzuwarten."

Robert Kirkman, der Mitschöpfer von Invincible, sprach dies ebenfalls an: "Es war mir wirklich wichtig, dass wir die Essenz sowohl des Comics als auch der Fernsehserie einfangen und Schlüsselcharaktere ins Spiel bringen. Wir hoffen, dass die Fans mit dem Story-Modus das Gefühl haben, wieder in der Serie zu sein, aber das Universum auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben."

Freust du dich schon auf Invincible VS und welche Charaktere hoffst du, dass sie als nächstes zum Line-up stoßen werden?