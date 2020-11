CDPR zeigt Xbox-One-Fassung von Cyberpunk 2077 neun Minuten lang

You're watching Werben

Obwohl sich CD Projekt Red erst am Donnerstag mit weiteren Eindrücken zu Cyberpunk 2077 zurückmelden wollten, ist am Abend eine kleine Spezialausgabe ihres Entwicklertagebuchs ausgestrahlt worden. Knapp neun Minuten lang zeigt das Studio, wie die Xbox-One-Version des Sci-Fi-Rollenspiels auf einer Xbox One X und auf einer Xbox Series X läuft.

Das Material wurde vom Entwickler editiert, dennoch dürftet ihr einen guten Eindruck vom visuellen Design der Menschen und von Night City selbst bekommen. Da es sich hierbei vorrangig um neue Gameplay-Szenen handelt, müsst ihr allerdings schon ziemlich genau hinschauen, um Unterschiede zwischen den beiden Konsolengenerationen zu erkennen. Wer den Titel auf Xbox One oder auf PS4 kauft, darf ihn auf dem jeweiligen Nachfolgesystem mittels Abwärtskompatibilität ebenfalls spielen, sofern einige Regeln eingehalten werden (physische Datenträger müssen beispielsweise auch auf der entsprechenden Next-Gen-Plattform abgespielt werden können).

Weiter im Programm geht es wie gesagt am Donnerstag, dem 19. November, an dem CD Projekt Red zur fünften vollwertigen Episode von "Night City Wire" einlädt. Bei dieser Gelegenheit wollen sie über die Figur Johnny Silverhand und über den Soundtrack von Cyberpunk 2077 sprechen, bevor das Spiel am 10. Dezember dann hoffentlich erscheint. Zuvor wird jedoch noch mindestens ein Video veröffentlicht, das PS4-Gameplay auf der Playstation 4 Pro und der Playstation 5 zeigt.