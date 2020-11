CDPR verspricht: keine weiteren Verschiebungen für Cyberpunk 2077

You're watching Werben

Es ist noch nicht all zu lange her seitdem wir darüber berichteten, dass Cyberpunk 2077 erneut verschoben wurde. Der Release am 19. November wurde gestrichen, nun warten wir auf den 10. Dezember.

Kurz darauf gab es einige Spekulationen dazu, dass auch der 10. Dezember wahrscheinlich nicht das finale Datum der Veröffentlichung sein wird. Ein wenig Skepsis kann den Fans zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht wirklich verübelt werden, richtig?

Über IGN sprach CD Projekt Red nun über die Gerüchte und bestätigte, dass das Spiel wie angekündigt am 10. Dezember erscheinen wird.

''Wir haben eine Regel, wir sprechen nicht über Gerüchte oder Spekulationen. Doch ich kann bestätigen, dass wir einfach nur ein bisschen brauchten, um all unsere Assets auf das neue Veröffentlichungsdatum vom 10. Dezember zu aktualisieren.''

Nun wurde auch dass Bild auf dem offiziellen Cyberpunk 2077 Twitter Account mit dem neuen Datum aktualisiert.

Was meint ihr persönlich, wird Cyberpunk 2077 tatsächlich am 10. Dezember herauskommen?