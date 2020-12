CDPR bespricht Fotomodus, Streaming-Richtlinien und Preload von Cyberpunk

You're watching Werben

Auch diese Woche hat sich einiges beim Thema Cyberpunk 2077 getan, denn nächste Woche erscheint der Titel bereits. CD Projekt Red hat vor einigen Tagen den Fotomodus in Aktion gezeigt, also sie dem Thema ein eigenes Video widmeten. Wie gehabt könnt ihr die Action jederzeit unterbrechen, um die Momentaufnahme recht großzügig zu bearbeiten. Spieler werden in der Lage sein, die Posen ihrer Spielfigur V zu verändern, gleichzeitig lassen sich bestimmte Objekte ausblenden oder fokussieren. Selbstverständlich könnt ihr diverse Filter, Bild- und Spezialeffekte und Rahmen benutzen, um eure Aufnahme anschließend durch die sozialen Medien zu jagen.

Der Fotomodus wird zusammen mit dem Spiel am 10. Dezember bereitstehen. Auf den Konsolen wird Cyberpunk 2077 ab Mitternacht freigeschaltet, digitale PC-Plattformen (sowie Google Stadia) erhalten den Titel gegen 1 Uhr am Morgen. Damit ihr nicht erst zum Release mit dem Vorladen der Spieldaten (und des Day-1-Patches) beginnen müsst, sondern zur Freischaltung direkt ins Spiel starten könnt, haben wir euch unten die Preload-Zeiten aufgelistet.

GOG: 7. Dezember, 12:00 Uhr

Steam/Epic Games Store: 7. Dezember, 17:00 Uhr

PS Store: 08. Dezember 00:00 Uhr

Xbox Live: 3. Dezember 17:00 Uhr

Sollte jemand schon vorher vom Postboten Besuch bekommen, dann überlegt euch ganz genau, was ihr in den sozialen Medien teilt. CD Projekt Red macht in einem eigenen Beitrag deutlich, dass sie keine Gameplay-Aufnahmen von Cyberpunk 2077 vor Veröffentlichung des Spiels am 10. Dezember dulden. Sie unternehmen entsprechende Schritte, um solche Daten umgehend löschen zu lassen. Nach Ablauf der Sperrfrist dürfen dann aber alle Augen ganz genau auf das Sci-Fi-Game schauen.