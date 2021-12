CD Projekt zahlt unzufriedenen Investoren Millionen als Ausgleich

HQ

Cyberpunk 2077 hat uns vieles gelehrt und es wird uns auch in Zukunft als Beispiel dienen. Nach wie vor versuchen die Entwickler zu beheben, was seit dem Start nicht reibungslos funktionieren möchte. Updates und Fehlerbehebungen werden veröffentlicht, neue Versionen sind in Entwicklung, Ausreden und Verbesserungsversprechen werden an die Medien weitergeleitet, während weiterhin Geld in das Projekt gesteckt wird, um zu retten, was zu retten ist.

The Verge berichtet nun, dass CD Projekt Red zu einer außergerichtlichen Einigung in einem Rechtsstreit mit verärgerten Investoren gekommen ist. Anfang des Jahres hatten Anleger das Studio verklagt, weil sie das Gefühl hatten, im Rahmen ihrer Investition ungenau beraten worden zu sein. Weil beide Parteien auf den langwierigen Rechtsstreit verzichten können, erklärt sich CD Projekt Red dazu bereit, 1,85 Millionen US-Dollar an die Kläger zu zahlen.