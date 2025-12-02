CD Projekt unterstützt scheinbar absurde Pläne, innerhalb von sechs Jahren eine komplette The Witcher-Trilogie zu veröffentlichen

HQ

Vor einiger Zeit, als bestätigt wurde, dass The Witcher 4 unterwegs war, machte CD Projekt eine Behauptung, die gelinde gesagt ehrgeizig schien. Das Versprechen war, dass dieses kommende nächste Projekt der Beginn einer neuen Trilogie von Spielen sein würde, einer Trilogie, die nur sechs Jahre dauern würde, um vollständig zu starten. Der Vorbehalt dabei ist, dass die Sechsjahres-Uhr frühestens in ein paar Jahren beginnt, wenn The Witcher 4 erscheint, was bedeutet, dass es insgesamt acht oder mehr Jahre dauern könnte, diese drei Spiele zu entwickeln, aber dennoch erscheint das unwahrscheinlich und enorm ambitioniert.

Doch der polnische Entwickler bleibt bei dieser Behauptung treu. In einem kürzlichen Finanzanruf informierte CEO Michał Nowakowski die Investoren, dass das Ziel weiterhin darin besteht, innerhalb von sechs Jahren drei Spiele anzubieten, mit der offiziellen Formulierung wie folgt.

"In gewisser Weise ja, ich glaube, dass weitere Spiele in kürzerer Zeit geliefert werden sollten – wie wir bereits gesagt haben, ist unser Plan immer noch, die gesamte Trilogie innerhalb von sechs Jahren zu veröffentlichen, also ja, das würde bedeuten, dass wir eine kürzere Entwicklungszeit zwischen TW4 und TW5 planen, zwischen TW5 und TW6 und so weiter."

Zur Orientierung und warum es unwahrscheinlich erscheint, dass dies passieren wird: Die Final Fantasy VII Remake -Trilogie wird diese Zeitlinie nicht erreichen, falls das kommende Spiel (über das wir bisher nur sehr wenig offiziell substanziell gehört haben) nicht vor April 2026 erscheint. Und das ist für eine Trilogie von Projekten, die Remakes sind und keine dedizierten neuen RPGs, die eine komplett neue Geschichte erschaffen und erzählen müssen.

Wenn CD Projekt es schafft, diese Ziele zu erreichen, werden alle sehr beeindruckt sein, aber vorerst scheint es klug, die Erwartungen zu dämpfen und davon auszugehen, dass es länger dauern wird, bis die nächsten drei The Witcher Projekte auf den Markt kommen, von denen wir nächsten Monat bei den The Game Awards nicht mehr hören werden.