CD Projekt Red-Veteranen gründen ein neues Spielestudio, das an einem charaktergesteuerten Spiel arbeitet, das in der Apokalypse spielt

Polen hat sich zu einem Zentrum für die globale Spieleentwicklung entwickelt und ist das Gastgeberland vieler großer Studios, darunter CD Projekt Red, 11 Bit Studios, Division 48 und mehr. Mit einem so breiten Spektrum an Talenten aus dem Land schließt sich eine Reihe von Entwicklern dieser bekannten Studios zusammen, um ein neues Entwicklungsstudio zu gründen, das an einem charaktergesteuerten Spiel arbeitet, das in der Apokalypse spielt und ein paar Wendungen verspricht.

Das Studio ist unter dem Namen Blank bekannt und wurde von Mateusz Kanik, Jędrzej Mróz, Marcin Jefimow und Mikołaj Marchewka gegründet.

Blank hat auch bereits Michal Dobrowolski, Artur Ganszyniec und Grzegorz Przybyś als Design Director, Narrative Director bzw. Art Director des Studios gewonnen, wobei jeder dieser drei und die Gründungsmitglieder alle bereits Erfahrung bei CD Projekt Red, 11 Bit, Division 48, Rookiez und mehr haben.

"Nachdem wir jahrelang in einer zunehmend konservativen Branche gearbeitet haben, sind wir bereit, mutige, wirkungsvolle Projekte zu realisieren, die unsere einzigartige Kreativität und unsere Werte teilen", sagte Kanik. "Wo die Branche eine Diktatur des kreativen Individuums vertritt, wollen wir dem Team die Verantwortung übertragen. Wo sich die Branche auf die Crunch-Kultur stützt, bevorzugen wir die Work-Life-Balance. Wo die Branche sagt, dass größer besser ist, konzentrieren wir uns auf hochglanzpolierte Spiele mit Fokus auf Emotionen, Story und Handwerkskunst."

Im Moment beschäftigt Blank insgesamt 10 Teammitglieder, ist aber dabei, auf bis zu 60 Personen zu erweitern, um die Entwicklung des unangekündigten Projekts zu unterstützen, worüber wir, abgesehen von den kurzen Informationen, die wir zuvor erwähnt haben, derzeit im Dunkeln tappen. Wir haben zumindest ein Konzeptkunstbild für das Spiel, das Sie unten sehen können.