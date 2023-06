CD Projekt Red wollte, dass Idris Elba Solomon Reed in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty spielt, "weil er Coolness ausstrahlt"

HQ

In ein paar Monaten wird Cyberpunk 2077 deutlich größer werden, da die Erweiterung Phantom Liberty am 26. September debütieren wird. Mit diesem Datum im Hinterkopf hatte ich im Rahmen unserer Berichterstattung über Summer Game Fest Play Days die Gelegenheit, mich hinzusetzen und die Erweiterung ein wenig zu spielen, worüber ihr in meiner Vorschau Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Hands-on Impressions - Returning to Night City" mehr lesen könnt target="_blank">hier.

Aber nicht nur das, ich habe mich auch mit Despoina Anetaki, der Questdesignerin für Cyberpunk 2077 auf CD Projekt Red, getroffen, um ein wenig mehr über Phantom Liberty zu erfahren und darüber, wie Idris Elba Teil der Post-Launch-Inhalte wurde.

Auf die Frage, wie es ist, mit A-List-Stars wie Keanu Reeves und Idris Elba zu arbeiten, sagte Anetaki: "Es ist wirklich großartig, ehrlich gesagt, sie an Bord zu haben, sowohl Keanu als auch Idris Elba. Sie sind großartige Schauspieler. Mit Idris Elba haben wir uns an ihn gewandt, wir wollten, dass er den Charakter von Solomon Reed verkörpert, weil er Coolness ausstrahlt und wirklich in der Lage ist, diesen Charakter darzustellen, den man in einem typischen Spionagethriller sehen würde. Es war großartig, mit ihnen zu arbeiten, sie sind großartige Schauspieler... Und Keanu kehrt natürlich zurück und es ist großartig, ihn zu haben."

Was die Rolle des Schläferagenten Reed angeht und wie diese Spionagegeschichte, die Phantom Liberty weben will, in die weitere Cyberpunk Welt passt, hat Anetaki dies auch ein wenig angesprochen.

"Phantom Liberty ist eine Spionage-Thriller-Erweiterung für Cyberpunk 2077 und das bedeutet, dass es eine Menge Intrigen und politische Machenschaften gibt, man weiß nicht, wem man vertrauen kann, Charaktere haben ihre eigenen Motivationen und sie haben Geheimnisse vor dir. Ich denke, das passt sehr gut zum Cyberpunk-Subgenre, es ist düster und dystopisch, also sorgt es für eine wirklich schöne Atmosphäre."

Das vollständige Interview mit Anetaki könnt ihr euch unten ansehen und könnt euch darauf freuen, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty am 26. September auf PC, PS5 und Xbox Series zu spielen.