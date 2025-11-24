CD Projekt Red wird seine Open-World-Formel so bald nicht aufgeben

HQ

Obwohl andere Formen von RPGs wieder groß auftauchen, plant CD Projekt Red nicht, seine umfassende Open-World-RPG-Formel aufzugeben, an der sie seit The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet hat.

Michał Nowakowski, Co-CEO von CD Projekt Red, sagte gegenüber PC Gamer, dass Spiele wie Baldur's Gate III zwar eine Inspiration seien, das Studio aber nichts Ähnliches wie Larian machen will. "Es gab viel Inspiration in dem, was Baldur's Gate III gemacht hat, aber ich denke, wir bleiben bei dem, was in Witcher 3 war, Cyberpunk. Aber wir wollen nicht einfach ein weiteres Spiel wie dieses machen, nur mit besserer Grafik. Wir wollen innovativ sein", sagte er.

"Wir werden definitiv kein Spiel machen wie Larian. Das ist die Art von Spiel, die sie machen können. Aber vieles, wie sie mit der Welt interagieren können und was sie tut, war für uns auf jeden Fall eine Inspiration", fügte er hinzu.

Es gibt viel Aufregung um The Witcher 4, und Fans sind begierig darauf, wieder in die Welt der Monsterjagd einzutauchen. Da es jedoch so lange her ist, seit The Witcher 3 uns umgehauen hat, müssen wir sehen, wie CD Projekt Red seine Erfolgsrezeptur geändert hat oder ob es noch genauso beeindrucken kann wie vor über einem Jahrzehnt.