CD Projekt Red will eine globale Popkultur- und Unterhaltungsmarke werden

Nach der Entwicklung der berühmten RPGs The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 sind CD Projekt Red keine Grenzen gesetzt, und das Unternehmen will sich nicht nur darauf beschränken, großartige Spiele zu entwickeln. Wie in einem neuen Interview mit dem polnischen Outlet XYZ (via GamesRadar) erklärt, erklärten die gemeinsamen CEOs Michał Nowakowski und Adam Badowski ihre Pläne für die Zukunft.

"Wir haben einmal davon geträumt, der Produzent der besten RPG-Spiele der Welt zu werden", sagt Nowakowski. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass dies nur für eine sehr kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels möglich ist... Heute sind unsere Ambitionen noch höher. Wir wollen ein globaler Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung werden - mit Spielen im Zentrum, umgeben von Produkten und Events, die sich an Fans unserer Produktionen richten."

"Cyberpunk: Edgerunners, die Anime-Serie, die wir zusammen mit dem japanischen Studio Trigger entwickelt haben und die vor über zwei Jahren auf Netflix debütierte", fuhr er fort. "Ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir für die kommenden Jahre geplant haben."

Das bedeutet aber nicht, dass CD Projekt Red jetzt nur noch Trends hinterherjagen wird. "Wir konzentrieren uns darauf, Spiele zu machen, die uns gefallen", sagt Badowski. "Wir werden nicht alles fallen lassen, wenn zum Beispiel Survival-Spiele plötzlich populär werden. Wir haben nicht vor, den Kurs radikal zu ändern."

CD Projekt Red konzentriert sich also hauptsächlich auf Spiele, aber es gibt große Pläne mit den IPs, an denen es beteiligt ist. Wenn man das schnelle Wachstum und den Erfolg des Unternehmens bedenkt, kann man verstehen, warum die CEOs sich verzweigen wollen.