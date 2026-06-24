CD Projekt Red warnt vor KI-generierten Spielen

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Der gemeinsame CEO von CD Projekt Red, Michał Nowakowski, hat erklärt, dass vollständig KI-generierte Spiele in Planung kommen. Doch wie er fortfährt, zweifelt er daran, ob dieses Modell erfolgreich sein wird, wie Tweak Town berichtet.

Nowakowski erinnerte sich an ein Gespräch mit dem Gründer eines hauptsächlich KI-basierten Studios.

"Ich kann innerhalb einer Woche 40 Prototypen haben, in zwei Wochen kann ich fünf Spiele haben, die ich ausgewählt habe, die besten werden, und in drei Wochen bringe ich tatsächlich ein Spiel heraus."

Für Nowakowski scheint es keine Gewinnerformel zu sein, den Markt mit KI-generierten Produkten zu überfluten.

Jack Buser von Google behauptete kürzlich, dass etwa 9 von 10 Spieleentwicklern bereits KI-gestützte Tools verwenden. Und Tim Sweeney von Epic Games sagte, dass KI-Integration so universell werden wird, dass Offenlegungspflichten sinnlos sind.

Für die Spieler ist die eigentliche Sorge die Plattformsättigung. Steam hat ohnehin schon Probleme mit der Entdeckungsbarkeit, und wenn Studios 5 Spiele in 3 Wochen veröffentlichen können, wird das Problem deutlich schlimmer, und wirklich gute Spiele werden unter einem Berg von "KI-Schmutz" begraben.