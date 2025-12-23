CD Projekt Red verwendet KI, wird aber keine Arbeiter damit ersetzen

HQ

Gaming und KI sind erneut direkt auf die Titelseite vieler Seiten gerückt, nachdem Berichte darüber berichtet wurden, dass Larian Studios die Technologie nutzt. Einige Worte des Studio-CEOs Swen Vincke wurden aus dem Zusammenhang gerissen, andere glaubten, er deutete an, GenAI werde für Konzeptzeichnungen verwendet. Während diese Kontroverse andauerte, ist es erwähnenswert, dass auch andere Studios die Büchse der Pandora öffnen, wenn es um KI geht.

Nämlich The Witcher 4 und Cyberpunk 2077 Studio CD Projekt Red. In einem aktuellen Quartalsbericht (über GamingBolt) bemerkte CDPR-Co-CEO Michał Nowakowski, dass das Studio KI nutzt, diese jedoch hauptsächlich in "Produktivitätsbereichen" einsetzt. Derzeit gibt es keine Pläne, dass es die Mitarbeiter durch Technologie ersetzt oder KI Spiele entwickeln lässt.

"Was die Reduzierung der Mitarbeiterzahl durch KI angeht – das kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Nutzung von KI liegt hauptsächlich im Bereich Produktivität, und dort sehen wir die größten Vorteile davon. Die Vorteile sind real, sie sind bedeutsam, aber es ist keine Situation – und mir ist so eine Situation nicht bekannt –, in der KI sich hinsetzen und Spiele entwickeln könnte", sagte er. "Das heißt nicht, dass es nicht nützlich sein wird, aber es wird auch nicht zu The Witcher 5, 6 oder so etwas machen."

KI wird wahrscheinlich ein heißes Thema im Gaming bleiben, da sie in das Arbeitsleben unserer Lieblingsstudios eindringt. Kürzlich verlor der Liebling 2025 Clair Obscur: Expedition 33 einen Game of the Year Award, weil entdeckt wurde, dass GenAI zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung verwendet wurde. Es ist klar, dass viele Menschen immer noch sehr lautstark gegen KI sind, aber werden diese Stimmen nachlassen, wenn mehr Studios ihre Nutzung akzeptieren? Wir müssen abwarten.