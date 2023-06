CD Projekt Red versucht, seine Fehler der Vergangenheit mit Cyberpunk 2077 wiedergutzumachen

HQ

Cyberpunk 2077 ist im Moment in einem großartigen Zustand, aber wie wir wissen, waren die Dinge nicht immer eitel Sonnenschein. Beim Start wurde das Spiel als eine Art Katastrophe angesehen, insbesondere für ältere Konsolen, die es überhaupt nicht ausführen konnten.

Jetzt hat Michał Platkow-Gilewski, Vizepräsident für PR und Kommunikation bei CD Projekt, mit GamesIndustry.biz gesprochen, um zu skizzieren, was der Verlag falsch gemacht hat und wie er frühere Fehler wiedergutmachen kann. Er sagte:

"Wir befinden uns gerade in einem coolen Moment. Ja, der Weg war holprig. Als vor der Veröffentlichung von Cyberpunk alles großartig und erstaunlich war... Es war die Zeit meines Lebens, aber es war zu schön, um wahr zu sein. Das Spiel entwickelte sich fantastisch und wir waren alle super gehyped. Aber dieser Hype um uns war ein großer Druck. Dann kam die Veröffentlichung, und es war kein Märchen mehr. Wir wussten, dass wir hart arbeiten mussten, um zurückzukommen. Es war ein harter Moment für alle. Wir mussten viele Dinge innerhalb des Unternehmens neu aufbauen. Wir haben mit Pipelines auf der Entwicklerseite begonnen. Wir dachten: "Sollen wir unsere Zukunft mit einem anderen Motor verbinden oder sollten wir bei unserem eigenen bleiben? Wir haben einige Entscheidungen darüber getroffen, wie wir arbeiten, wie wir strukturiert sind. Es war ein großer Umbau. Gleichzeitig wussten wir, dass wir an Cyberpunk arbeiten und nicht nur eine großartige Erweiterung machen, sondern auch einige Dinge im Basisspiel verbessern wollten. Es war eine ziemliche Reise, aber im Moment bin ich einfach gespannt, was die Leute sagen werden, wenn sie anfangen zu spielen."



Platkow-Gilewski sprach weiter über das Bedauern über den Start von Cyberpunk 2077, glaubt aber, dass der beste Weg, die Beziehung zu den Fans wiederherzustellen, darin besteht, einfach Inhalte von hoher Qualität zu liefern.

"Ich persönlich war nicht glücklich damit, wie sich die Dinge entwickelt haben. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wusste sofort, dass wir zurückkommen mussten. Ich mochte den Ort, an dem wir uns befanden. Ich spreche nicht vom Höhepunkt des Hypes, aber zwei Jahre davor hatten wir unsere Community, wir mochten sie, sie mochten uns, und es war großartig, bei CD Projekt RED zu arbeiten. Nach der Veröffentlichung war es hart, aber ich wusste, dass wir die gleichen Leute hatten. Die Spieler sind die gleichen... Wir müssen nur unsere Beziehung in Ordnung bringen. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, nur das zu liefern, wozu wir in der Lage sind. Ich habe das Gefühl, dass wir das bald schaffen werden, und hoffentlich wird das ein Neuanfang für alle sein."

Glaubst du, dass Cyberpunk 2077 sich selbst erlöst hat, oder willst du immer noch mehr von CD Projekt Red?