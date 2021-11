CD Projekt Red verspricht weitere AAA-Spiele im Ausmaß von Cyberpunk und The Witcher

HQ

Aktuell arbeitet CD Projekt Red noch immer daran, Cyberpunk 2077 zu dem Spiel zu machen, das Spielern bereits zur grausigen Veröffentlichung vor über einem Jahr versprochen wurde. Auch eine Playstation 5- und Xbox Series S/X-Version von The Witcher 3: Wild Hunt ist noch immer geplant.

Dies verlangt jedoch vorwiegend die Arbeit der Programmierer, wie es aussieht arbeiten die anderen Bereiche bereits im nächsten Jahr an etwas völlig anderem. Im Interview mit dem polnischen Rzeczpospolita, enthüllte Studio-Präsident Adam Kiciński, dass das Studio kurz davor ist an neuen AAA-Spielen im Umfang von Cyberpunk und den The Witcher-Spielen zu arbeiten.

''Wir fokussieren uns aktuell auf unsere beiden Franchise. Beide haben enorm viel Potenzial, deswegen ist eines unserer strategischen Ziele an AAA-Projekten innerhalb unserer IPs parallel zu arbeiten, wir denken das passiert im nächsten Jahr''

CD Projekt Red äußert sich nicht zum ersten Mal über neue Projekte, das angegebene Zeitfenster für das kommende Jahr ist jedoch neu. Auch wenn Cyberpunk 2077 nie sein Potenzial erreicht hat, sind wir auch weiterhin an dem Universum interessiert und würden gerne mehr davon sehen. Von The Witcher ganz zu schweigen... wir sind also gespannt auf die Zukunft.

Danke GamingBolt