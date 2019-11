CD Projekt Red verspricht "kluge" Multiplayer-Monetarisierung in Cyberpunk 2077

CD Projekt Red wird an einem Punkt einen Multiplayer für Cyberpunk 2077 implementieren, zumindest ist das nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten offenbar etwas, das sowohl die Fans als auch die Entwickler für eine gute Idee halten. Dieses Thema wurde vor kurzem in einer Investorenkonferenz angesprochen und CEO Adam Kiciński sagte bei dieser Gelegenheit Folgendes:

"Was die Monetarisierung im Multiplayer-Modus für Cyberpunk anbelangt, so ist es unserer Meinung nach derzeit definitiv zu früh, um Einzelheiten dazu mitzuteilen. [...] Das Projekt befindet sich in einem relativ frühen Stadium. Wir experimentieren weiter - das ist unser erstes Multiplayer-Spiel und wir prüfen verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Es ist definitiv nicht an der Zeit, auf eine bestimmte Richtung hinzuweisen."

Später versicherte er den Investoren, dass die Monetarisierung "klug" ausfallen werde, vermutlich um Bedenken zu zerstreuen, dass die Praktiken ausbeuterisch oder (aus Sicht der Investoren) noch schlimmer, kostenlos sein könnten.

Quelle: PC Gamer.