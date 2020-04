CD Projekt Red versichert: Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 im September

Cyberpunk 2077 sollte eigentlich im Frühjahr 2020 erscheinen, allerdings wurde das Datum auf den 17. September verschoben, um den Entwicklern beim Feintuning mehr Zeit zur Verfügung zu stellen. Seitdem ist die Welt vom Coronavirus erschüttert worden und wie viele andere Menschen arbeitet CD Projekt Red derzeit natürlich von zu Hause aus an ihrem Spiel weiter. Bedeutet diese Umstellung, dass sich das Spiel ein weiteres Mal verzögern könnte? Nein, versichert das Unternehmen im aktuellen Finanzbericht. Das Spiel soll sich auf dem besten Weg befinden, das geplante Erscheinungsdatum in knapp fünf Monaten einzuhalten:

"Seit Mitte März arbeiten wir von zu Hause aus und stellen gleichzeitig die Kontinuität all unserer Operationen sicher. Wir arbeiten schon seit über drei Wochen in diesem Modus und die bisherigen Ergebnisse bestätigen, dass wir all unsere [Arbeiten] ohne größere Störungen fortsetzen können. Unsere Ziele haben sich nicht geändert. In erster Linie beabsichtigen wir, Cyberpunk 2077 im September herauszubringen. Wir fühlen uns motiviert und verfügen über die erforderlichen Tools, um dieses Ziel zu erreichen."

Wir drücken CD Projekt Red diesbezüglich auf jeden Fall die Daumen.