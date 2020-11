CD Projekt Red versichert erneut Cyberpunk 2077-Release im Dezember

You're watching Werben

CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 wurde schon so einige Male verschoben, doch der 10. Dezember 2020 soll definitiv der finale Releasetermin werden. Um die verbleibende Skepsis der Spieler zu lösen, hat CFO Piotr Nielubowicz das Ganze sogar nochmal ein einem Youtube-Video angesprochen. Die Marketingkampagne zum Spiel hat bereits begonnen, am 10. Dezember können wir also tatsächlich Night City betreten.

Piotr Nielubowicz erwähnte außerdem, dass The Witcher 3: Wild Hunt zukünftig eine ''Next-Gen-Behandlung'' für die Playstation 5 und Xbox Series, sowie für den PC erhalten wird.

Sind eure letzten Zweifel an der Veröffentlichung damit verflogen?