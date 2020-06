CD Projekt Red verschenkt The Witcher 3 auf GOG, wenn ihr es in anderer Form besitzt

Über 28 Millionen Spieler haben The Witcher 3: Wild Hunt bereits gespielt, aber viele Fans haben 2015 zum letzten Mal in das Game reingeschaut. CD Projekt lockt mit ihrem Meisterwerk neue Leute auf die eigene Plattform GOG.com, denn sie verschenken eine PC-Kopie des Games kostenlos im Launcher GOG Galaxy 2.0 - wenn ihr das Game bereits besitzt. Ihr müsst euren GOG-Account mit dem System verbinden, über das ihr Geralts neuestes Abenteuer zocken würdet und wenn die Synchronisation klappt, dann bekommt ihr The Witcher 3 als Code zugesendet, den ihr ganz normal im Shop der Polen einlöst. Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 23. Juni, alle weiteren Infos gibt es hier.