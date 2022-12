CD Projekt Red unternimmt Schritte, um Mods für die nächste Generation von Witchers zu erhalten

HQ

CD Projekt Red hat eine Task Force eingerichtet, um Modder beim Übergang von The Witcher 3: Wild Hunt zu Next-Gen-Plattformen zu unterstützen. In den Jahren seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung gab es viele von Fans erstellte Mods, die die Lebensqualität und den allgemeinen Spaß am Spiel verbessern, und CDPR stellt sicher, dass diese nicht zurückgelassen werden.

Das Team veröffentlichte eine Tabelle mit den ihrer Meinung nach beliebtesten Mods, die alle beim Start vollständig unterstützt werden. Sie planen auch, das WolvenKit-Modding-Tool auf den neuen Code zu aktualisieren, um Modder so schnell wie möglich auf den neuesten Stand zu bringen.

Sie haben davor gewarnt, dass die meisten anderen skriptlastigen Mods mit Fehlern konfrontiert werden, aber die Task Force zielt darauf ab, den Umzug so reibungslos wie möglich zu gestalten. The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 14. Dezember auf Next-Gen-Plattformen - PC, Xbox Series X/S und PS5.

Danke, PCGamer.