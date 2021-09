CD Projekt Red sucht Unterstützer für Hardcover-Manga The Witcher: Ronin

HQ

Der legendäre Hexer Geralt von Riva wird bald sein erstes Abenteuer im Land der Dämonen antreten. CD Projekt Red lässt ihren Witcher ins feudale Japan reisen, um die Monsterjagd in mehreren Comics gegen die gefürchteten Yokai auszuweiten. Verfasst wird die Geschichte namens The Witcher: Ronin, die sich mit der Jagd auf die "Schneefrau" Yuki Onna befasst, von Rafał Jaki, einem Entwickler von CD Projekt Red. Der gute Mann hat als Product Director bei Gwent: The Witcher Card Game mitgearbeitet und ist nun hauptverantwortlich für die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners. Der Manga-Künstler Hataya (The Name of the Cat is Matasaburou) zeichnet sich für die künstlerische Gestaltung verantwortlich.

Auf Kickstarter können sich Unterstützer für mindestens 35 Euro eine Hardcover-Version des Manga kaufen und dafür sorgen, dass der "Collector's Edition" weitere Inhalte hinzugefügt werden. In dieser Edition werden drei kleine Kurzgeschichten mit Gastauftritten von bekannten Nebenfiguren, die zentrale Erzählung über die Jagd auf Yuki Onna und sowie Behind-the-Scenes-Material zusammenkommen. Die 90.000 Euro Finanzierungskosten sind schon beinahe gestemmt worden und falls ihr die Sache ebenfalls unterstützen wollt, findet ihr hier den Link zur Kickstarter-Webseite. Um den Zahlungsvorgang abzuschließen benötigt ihr allerdings eine Kreditkarte. Die Lieferung erfolgt im Januar 2022.