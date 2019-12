CD Projekt Red streicht Updates für Konsolenversion von Gwent: The Witcher Card Game

CD Projekt Red hat uns gestern mitgeteilt, dass sie gravierende Änderungen für Spieler von Gwent: The Witcher Card Game auf den Konsolen Playstation 4 und Xbox One vorbereiten - allerdings sind das keine guten Nachrichten. Die Polen wollen die Unterstützung des Spiels auf den beiden Systemen abschalten, da es für den Entwickler nicht mehr "möglich" sei, so viele Versionen gleichzeitig zu betreuen, behauptet der Entwickler auf seinem Blog. Angesichts der Tatsache, dass PC- und mobile Plattformen die beliebtesten sind, wurde entschieden, Updates und Patches für die Konsolenversionen von Gwent ab dem 9. Dezember zu streichen.

Ab diesem 9. Dezember werden Konsolenspieler dazu aufgefordert, die Fortschritte ihres Konsolenkontos online zwischenzuspeichern und auf ein GOG-Profil kopieren zu lassen, für das bisher keine Gwent-Daten angelegt wurden. Die Option wird sechs Monate lang bestehen, ehe sie am 10. Juni 2020 abgeschaltet wird, zusammen mit dem Spiel. Gleichzeitig wird am 9. Dezember ein spezielles Update veröffentlicht, das das Spiel in seinem aktuellen Zustand "einfriert". Es sollte beachtet werden, dass es nicht möglich ist, den angesammelten Meteoritenstaub von der Playstation 4 aus auf GOG zu übertragen, sodass Spieler auf Sony-Konsolen dazu gezwungen sind, ihre gesammelte Währung auszugeben, ehe sie eine Kontoübertragung starten...