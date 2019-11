CD Projekt Red stellt Cyberpunk-2077-Filter auf Instagram bereit

Cyberpunk 2077 wird erst am 16. April für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia veröffentlicht, doch das Marketing und die Werbeabteilung des Spiels arbeiten bereits auf Hochtouren, um den Hype und die Aufmerksamkeit auf das neue Projekt zu lenken. Tatsächlich erfahren wir von Twitter, dass in diesen Stunden die offiziellen Instagram-Filter für Cyberpunk 2077 verfügbar wurden. Wenn ihr eure Aufnahmen verschönern wollt oder euren Freunden beweisen müsst, dass in euren Adern Cyberpunk-Öl fließt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und wenn ihr mehr über das neue Spiel der Witcher-Entwickler erfahren wollt, werft einen Blick in unsere neuesten Eindrücke zum Game.