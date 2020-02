CD Projekt Red räumt ein, dass Cyberpunk für Switch möglicherweise zu schwer ist

Obwohl manche Spieler es für unmöglich hielten, gelang es CD Project Red letztlich doch, The Witcher 3: Wild Hunt auf der Nintendo Switch zu veröffentlichen. Natürlich ist der Großteil des visuellen Spektakels dabei geopfert worden, doch viele Spieler stört das nicht, denn sie dürfen sich nun zum ersten Mal auch unterwegs in Geralts episches Rollenspiel wagen und sind in erster Linie von der Spielwelt verzaubert.

Das wirft für manch einen Fan die Frage auf, ob Cyberpunk 2077 nicht auch irgendwann diesen Weg gehen könnte. In der Vergangenheit waren die Polen diesbezüglich vorsichtig optimistisch, doch im Interview mit OnMSFT weicht der Studiodirektor des Krakauer Entwicklers, John Mamais, der Frage irgendwie aus. Stattdessen spricht er über den Umfang des Spiels, der einen Switch-Port womöglich zusätzlich erschwert:

"Wir sind uns nicht sicher... bis jetzt. Wir beenden das Spiel noch immer und es gibt verschiedene Möglichkeiten, es durchzuspielen. Es gibt verschiedene Charakter-Builds und es ist sehr non-linear. Weil ihr es in so vielen verschiedenen Varianten durchspielen könnt, ist es in gewisser Weise ein bisschen riskant, die zeitliche Länge anzugeben. Wie findet man das heraus? Vor allem, wenn es Open-World-Inhalte und all die anderen Inhalte gibt."

Cyberpunk 2077 soll im September auf Xbox One, PS4 und PC erscheinen.