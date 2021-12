CD Projekt Red präsentiert futuristische Uhr im Cyberpunk 2077-Stil

HQ

Im Laufe der Jahre haben wir bereits allerlei von Videospielen-inspirierte Produkte gesehen, dieses hier gehört dabei vielleicht zu unseren Favoriten. CD Projekt Red verkündete eine Kollaboration mit dem polnischen Hersteller Błonie Watches, um Spielern eine qualitativ hochwertige Armbanduhr ganz im Sinne von Cyberpunk 2077 zu präsentieren. Die Uhr kostet 440 Euro und kann ab sofort auf der Website vorbestellt werden. Verschickt werden diese voraussichtlich im Juni 2022.

Die aus Grad 2 Titan bestehende Uhr präsentiert sich in einem minimalistischen, modernem Design, zusammen mit einem digitalen LED-Bildschirm:

''Bleibt am Ball mit der pünktlichsten Technologie, die die dunkle Zukunft jemals gesehen hat. Das retro-futuristische Design und Titangehäuse machen die T-2077 zu genau so einem Blickfang, wie die auffälligste Cyberware in Night City — doch dieses Schmuckstück findet ihr nicht einfach in irgendeiner alten Ripperdoc Klinik''

Auf dem Bild unten erhaltet ihr einen guten Einblick zu der Uhr:

Danke IGN.