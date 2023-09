CD Projekt Red möchte, dass du einen neuen Durchlauf von Cyberpunk 2077 startest, bevor du Phantom Liberty spielst

HQ

Wenn du darüber nachdenkst, dein altes Cyberpunk 2077-Playthrough aus dem Jahr 2020 oder 2021 abzustauben und direkt in Dogtown einzusteigen, solltest du es dir vielleicht noch einmal überlegen, denn CD Projekt Red hat den Spielern gesagt, dass sie vielleicht über ein neues Playthrough nachdenken sollten.

Dies geht aus einem Twitter/X-Beitrag der Entwickler hervor, in dem es heißt, dass Sie zwar mit Ihrem aktuellen Charakter/Spielstand einfach in die Erweiterung einsteigen können, sich das Spiel jedoch mit Update 2.0 so stark verändert hat, dass empfohlen wird, neu zu beginnen.

"Aufgrund der vielen Änderungen wird ein Neuanfang Ihr gesamtes Spielerlebnis verbessern!", heißt es in dem Beitrag. Obwohl dies die Empfehlung von CD Projekt ist, scheint es nicht so, als ob dich irgendetwas davon abhält, deinen ursprünglichen Charakter auf ein neues Abenteuer mitzunehmen. Da es nur noch wenige Tage bis zum Start von Phantom Liberty sind, haben einige vielleicht nicht die Zeit, es vollständig durchzuspielen.

Fängst du in Cyberpunk 2077 neu an?