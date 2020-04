CD Projekt Red lässt Cyberpunk 2077 auf nächster Konsolengeneration anständig erstrahlen

CD Projekt Red war in ihren Aussagen bezüglich der Unterstützung von Cyberpunk 2077 auf den Konsolen der nächsten Generation bislang immer etwas vage. Sie haben uns zu verstehen gegeben, dass der Titel via "Smart Delivery" von Microsoft sowohl auf Xbox Series X als auch auf der Xbox One bereitstehen und optimiert werden soll. Doch welche konkreten Updates vorgenommen werden, damit wollte das polnische Studio noch nicht herausrücken.

Die Next-Gen-Versionen des Spiels sind mittlerweile aber wohl auf dem Weg. Vor kurzem sprach CD Projekt Red mit Investoren in einem Finanzbericht über das Spiel und bei dieser Gelegenheit versicherte das Studio den Anlegern, dass konkrete Versionen einige Zeit in Anspruch nehmen werden, bevor sie den Spielern auf den neuen Systemen zur Verfügung stehen: "Wenn es jedoch um eine richtige, vollständige Version der nächsten Generation geht, die später erscheinen wird, haben wir nicht angekündigt, wann [diese folgen sollen.] Ich habe dahingehend auch keinen neuen Kommentar dazu."

CD Projekt hat auch angedeutet, dass möglicherweise etwas, das vergleichbar mit dem Smart-Delivery-System der Xbox ist, auf der Playstation 5 bereitstehen wird. Allerdings liege es wohl an Sony, die entsprechende Funktionen der PS5-Konsole zuerst offiziell zu enthüllen: "Es gibt keine offizielle Ankündigung von Playstation, daher können wir wirklich nichts bestätigen oder dementieren. Es ist Playstation, die diese Probleme zuerst angehen müssen, und dann freuen wir uns, Kommentare abzugeben, aber [sie sind zuerst an der Reihe]."

Quelle: VGC.