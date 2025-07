CD Projekt RED kündigt Update 2.3 für Cyberpunk 2077 an, das morgen veröffentlicht wird

HQ

Während die wichtigste Arbeit bereits mit der Veröffentlichung der Updates 2.0 und 2.1 geleistet wurde, insbesondere mit einem neuen Skill- und Attributsystem, bringt uns Cyberpunk 2077 fast fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung immer mehr neue Features und Funktionen. Jetzt ist Update 2.3 fast da, nach ein paar Wochen Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum.

Und jetzt wissen wir auch, was es Neues für Night City gibt, das am morgen, dem 17. Juli, beginnt. Laut den offiziellen Patchnotes des Studios wird Cyberpunk 2077 2.3 vier neue Fahrzeuge, einen noch freieren und genaueren Fotomodus, Mac-Unterstützung (der letztes Jahr ohne Veröffentlichungsdatum angekündigt wurde) und eine neue automatische Fahrfunktion namens AutoDrive enthalten. Darüber hinaus können Sie jetzt gegen eine geringe Gebühr ein Delamain Taxi anrufen und bestellen, um Sie an Ihr Ziel zu bringen.

Die Patchnotes für Cyberpunk 2077 Patch 2.3 könnt ihr hier lesen. Das Update wird für alle Versionen des Spiels verfügbar sein, auch wenn es auf Nintendo Switch 2 etwas länger dauern wird.