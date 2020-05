CD Projekt Red ist Europas teuerstes Entwicklerstudio

CD Projekt Red hat sich in den letzten Jahren zum aus Anlegersicht wertvollsten Unternehmen auf seinem Gebiet entwickelt. Obwohl die Polen in den letzten Jahren kein AAA-Spiel veröffentlicht haben, stieg der Marktwert des Unternehmens in den vergangenen Monaten so stark an, dass sie vor einigen Tagen sogar Ubisoft überholten. Die Franzosen sind 7,87 Milliarden Euro wert, das polnische Studio über 8,2 Milliarden Euro.

Das starke Wachstum ist auf verschiedene Dinge zurückzuführen: Zum einen hat die Netflix-Serie zu The Witcher 3: Wild Hunt einen zweiten Frühling für das Rollenspiel-Franchise eingeleitet, außerdem nähern wir uns langsam der bevorstehenden Veröffentlichung ihres nächsten Spiel Cyberpunk 2077 (das kommt am 17. September). Ubisoft selbst hat unter anderem mit Assassin's Creed Valhalla, das ebenfalls noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, aber gute Karten für ein Comeback.

Quelle: Bloomberg.