CD Projekt Red hat nun GOG.com verkauft

PC-Gaming mag heutzutage mit Steam gleichgesetzt werden, aber es gibt mehrere Alternativen mit ihren eigenen Stärken. Dazu gehören der Epic Games Store, in dem deine Spielkäufe mehr Einnahmen für die Entwickler generieren, und GOG, das dafür bekannt ist, DRM-freie Titel anzubieten, die man nach dem Kauf spielen und für immer besitzen kann.

Letzteres gehört CD Projekt Red, was dazu geführt hat, dass deren Spiele auf GOG veröffentlicht wurden, und viele haben sich entschieden, die Witcher-Reihe und andere hier zu kaufen, um DRM und andere Einschränkungen zu umgehen. Aber jetzt sagt GOG, dass CD Projekt Red den Dienst verkauft hat. Glücklicherweise ist der neue Eigentümer voll und ganz in GOG investiert, da es der Mitbegründer des Studios und Dienstes, Michał Kiciński, ist. Auf ihrer Website schreiben sie:

"Wir glauben, dass die Spiele, die uns geprägt haben, am Leben bleiben dürfen: einfach zu finden, zu kaufen, herunterzuladen und für immer zu spielen. Aber die Zeit ist nervig gut darin, sie auszulöschen. Rechte verheddern sich, die Kompatibilität bricht, Builds verschwinden, und ein nostalgischer Abend verwandelt sich oft in eine Fehlerbehebungssitzung. Das ist der Unterschied zwischen 'Ich spiele heute' (das Spiel lebt weiter) und 'Ich spiele eines Tages' (das Spiel stirbt).

Wie Michał sagte: 'GOG steht für Freiheit, Unabhängigkeit und echte Kontrolle.' "

CD Projekt Red wird weiterhin eng mit GOG zusammenarbeiten, und es scheint keine Diskussion über eine Verschlechterung zu geben. Im Gegenteil, sie wollen euch noch besser dabei unterstützen, eure Spiele zu besitzen:

"Dieses neue Kapitel dreht sich darum, diese Vision zu verstärken. Wir wollen mehr tun, um die Klassiker der Vergangenheit zu bewahren, herausragende Spiele von heute zu feiern und die Klassiker von morgen mitzugestalten, einschließlich neuer Spiele mit echtem Retro-Geist.

Zunächst einmal ist DRM-frei für GOG zentraler denn je. Deine Bibliothek bleibt dir erhalten: gleicher Zugriff, gleiche Offline-Installationsprogramme, gleiches Gefühl der Eigentümerschaft. Deine Daten bleiben bei GOG, und GOG GALAXY bleibt optional."

Alles in allem scheint es zumindest auf dem Papier eine gute Veränderung zu sein, die vielleicht die verbraucherfreundlichste Plattform der Spielewelt noch besser macht. Wie ist deine Meinung zu GOG und dieser Übernahme?