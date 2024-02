CD Projekt Red gibt seltsames Update zu Project Hadar

CD Projekt Red, das Studio hinter Cyberpunk 2077 und der The Witcher-Trilogie, hat im Moment viele Eisen im Feuer. Die Hauptpriorität ist The Witcher 4 alias Polaris, aber dann gibt es noch die Cyberpunk 2077-Fortsetzung Orion, an der man arbeiten muss, und eine neue IP, die einfach als Project Hadar bezeichnet wird.

Wir haben nur sehr wenig über Project Hadar gehört, aber anscheinend befindet es sich seit 2021 in der Entwicklung. Da wir so gut wie nichts darüber wissen, was das Spiel eigentlich ist, waren die Spekulationen der Fans natürlich wild, wobei viele zufällige Theorien darüber aufstellten, was Hadar ihrer Meinung nach sein könnte.

Der Co-CEO von CD Projekt Red, Michal Nowakowski, dementierte eines dieser Gerüchte auf Twitter/X und sagte, dass es sich nicht um eine kosmische Horrorgeschichte handelt, die im feudalen Japan spielt. Na ja, streichen Sie das von der langen Liste. Mit der Zeit werden wir wahrscheinlich mehr über Project Hadar hören, aber bis dahin können wir nur weiter spekulieren.