CD Projekt Red: "Geralt fühlte sich wie ein Block an und Ciri ist wie Flüssigkeit im Vergleich zu ihm"

Natürlich freuen sich viele von uns sehr auf The Witcher 4, schließlich sind seit seinem Vorgänger ganze zehn Jahre vergangen und auch wenn es ein verdammt gut aussehendes Spiel war - seitdem ist viel passiert.

Und anscheinend sollten wir Erwartungen an das Gameplay und die Grafik haben, denn als Senior Communications Manager Pawel Burza von CD Projekt Red im AnsweRED-Podcast auftrat, hatte er folgendes über die Animationen der neuen Hauptfigur Ciri zu sagen:

"Man sieht nicht, dass Geralt diese Dinge tut. Er ist wendig, aber er fühlt sich in gewisser Weise wie ein Block an. Sie ist wie Flüssigkeit im Vergleich zu ihm."

Auch Game Director Sebastian Kalemba hatte ein paar Worte zu Ciris Bewegungen zu sagen und fuhr fort:

"Sie bewegt sich, als wäre sie von Wölfen in Kaer Morhen aufgezogen worden, aber gleichzeitig ist sie viel agiler, was wie... Ja, das kommt von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Haltung und so. Und so merkt man, dass es auch einen Unterschied gibt. Sie ist generell agiler."

Kurz gesagt, die Steuerung von Ciri scheint aus der Sicht des Gameplays ganz anders zu sein und sie ist sehr gut animiert, und das klingt wirklich ansprechend, nicht wahr?