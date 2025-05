CD Projekt Red erklärt, warum sie sich entschieden haben, alle Cyberpunk 2077 auf eine Karte für Switch 2 zu packen

HQ

Ein Phänomen, das wir mit Switch 2 kennenlernen werden, ist die sogenannte Game-Key Card. Es ist eine neue Art von physischem Spiel, das anscheinend ziemlich zum Standard für das Format wird. Aber... Sie enthalten kein Spiel, sie sind nur eine Art Schlüssel, mit dem Sie den Inhalt herunterladen können.

An dem Tag, an dem alle Server geschlossen werden, können Sie diese Titel nicht mehr spielen (wenn Sie sie nicht bereits heruntergeladen haben), da die Karte nichts enthält. Es gibt jedoch Ausnahmen, und die bemerkenswerteste stammt von CD Projekt Red. Sie veröffentlichen den vielleicht spektakulärsten Titel für Switch 2, nämlich Cyberpunk 2077 in einer Version, die sogar besser zu sein scheint als die Steam Deck Edition.

Die schiere Größe des Spiels bedeutet, dass es eine Cartridge von insgesamt 64 Gigabyte benötigt; Trotzdem hält es das Studio für wichtig, physische Spiele zu liefern, die tatsächlich das Spiel und nicht nur einen Schlüssel enthalten. In einem Interview mit The Game Business erklärt der Vice President of Business Development des Studios, Jan Rosner, die Gründe dafür und erklärt, dass sie versuchen, "diese Dinge selbst als Spieler zu betrachten" und fährt fort:

"Der [interne Speicher] war viel niedriger als jetzt. Ein Spiel wie The Witcher 3 würde bis zu 80 % Ihres internen Speichers beanspruchen, wenn Sie keine externe Speicherkarte haben. Aber... Ein Plug-and-Play-Erlebnis ist eine wirklich coole Sache. Wir haben bereits bei der ursprünglichen Switch gesehen, dass Nintendo-Spieler dafür sehr empfänglich sind. Das war ein Ziel, das wir schon früh erreichen wollten."

Rosner sagt auch, dass Nintendo-Spieler sehr an physischen Spielen interessiert sind, und obwohl sie sich für ein Game-Key Card hätten entscheiden können, wurde entschieden, dass es das Richtige war, das Spiel auf die Karte zu setzen:

"Aber auch hier ist es besonders wichtig für das Nintendo-Publikum. Wir hätten vielleicht damit durchkommen können, aber hat das einen Sinn? Das Richtige war, es auf der Kassette mit einem Plug-and-Play-Erlebnis zu haben."

