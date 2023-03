CD Projekt Red erklärt, warum es neu gestartet wurde Project Sirius

Es gibt viele The Witcher-Projekte in Arbeit, aber eines, das in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat, ist Project Sirius, ein Multiplayer-Spiel, das im Fantasy-Universum spielt.

CD Projekt Red gab Anfang des Monats bekannt, dass die Arbeit an Project Sirius neu gestartet wurde. Jetzt, dank einer Konferenz, die auf YouTube gestreamt wurde, haben wir die Antwort darauf, warum. Laut dem Stream und dem CEO von CD Projekt Red kam die Reboot-Entscheidung zustande, um die Kosten frühzeitig zu senken. Er erklärte:

"Um innovativ zu bleiben, müssen wir experimentieren und mutig sein, wenn wir neue Wege gehen, und die Kontrolle behalten und den richtigen Kurs halten, insbesondere bei einem Projekt, das für uns in Bezug auf das Design neu ist und von einem neuen Studio in unserer Familie entwickelt wurde. Wir müssen die Situation weiter bewerten, während wir voranschreiten. Es ist besser, die Kosten frühzeitig zu senken - und bei Bedarf sogar neu zu starten - als weiterzumachen."

Glauben Sie, dass dies der richtige Schritt war?