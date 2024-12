CD Projekt Red erklärt, warum Ciri die Hauptrolle spielt The Witcher 4

HQ

Es war während des glitzernden Events mit Geoff Keighley gestern Abend, als wir unseren ersten wirklichen Blick auf den mit Spannung erwarteten kommenden Blockbuster von CD Project Red werfen konnten: The Witcher 4. Passend zu den wenigen Informationen, die im Vorfeld durchgesickert waren, stand nicht Geralt im Mittelpunkt einer neuen Trilogie, sondern Ciri. Etwas, das online für Aufsehen gesorgt hat, aber für CD Project Red ist es ein natürlicher und logischer nächster Schritt in der Geschichte.

Game Director Sebastian Kalemba weist darauf hin, dass Ciris jüngeres Alter den Spielern mehr Freiheit gibt, ihren Charakter zu gestalten, was bei Geralt nicht möglich war. Ciri ist auf dem besten Weg, eine Hexerin zu ihren eigenen Bedingungen zu werden, was Raum gibt, ihre einzigartige Art und Weise, mit verschiedenen Situationen umzugehen, zu erkunden. Ganz zu schweigen von der Bereicherung der Geschichte mit neuen Nuancen, die die Spieler erkunden können.

Sowohl Mitręga als auch Kalemba sind sich bewusst, dass die Wahl von Ciri als Hauptfigur etwas umstritten ist, betonen aber, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Laut den beiden gibt es seit fast neun Jahren Gespräche über die Zukunft von The Witcher, und Ciri erwies sich schon früh als die offensichtliche Wahl. Ihr Charakter bietet viele Herausforderungen und Chancen, von denen man sagt, dass sie neue Energie und Inspiration bringen. Wie sie in einem Interview erwähnten und sagten:

"Es ging immer um sie, angefangen bei Saga, wenn man es in den Büchern liest. Sie ist ein erstaunlicher, vielschichtiger Charakter. Und natürlich haben wir uns als Protagonist zuvor von Geralt verabschiedet. Das ist also eine Fortsetzung. Ich denke, für uns alle ist es so, wie sie sein sollte. Das war immer sie."

Was hältst du von der Wahl von Ciri als Protagonistin der neuen Trilogie?